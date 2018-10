Niña hornea galletas con las cenizas de su abuela y las reparte en la escuela

Davis, California.- Un teniente de la Policía de Davis, Paul Doroshov, confirma que hay una investigación sobre un incidente en la escuela preparatoria Da Vinci Charter Academy, en donde una estudiante horneó galletas azucaradas usando las cenizas de su abuela fallecida.

¿El problema? La joven repartió el postre a por lo menos otros nueve estudiantes. Según Doroshov, no se han obtenido galletas ni muestras para determinar si es verdad o se trata de una mentira por parte de la niña.



Una familia de la localidad está sorprendida y molesta después de que su hijo llegó a casa y les contó sobre el extraño incidente en su escuela.

Él les dijo que otro estudiante trajo galletas a la escuela horneadas con las cenizas de su abuela y las estaba repartiendo. El teniente Dorshov confirmó más tarde que el incidente sí había sucedido y que la estudiante sostenía que la repostería que llevó a clases tenía cenizas dentro.

La familia del niño afectado aceptó hablar con los medios con la condición de que sus identidades se ocultaran por temor a la repercusión del Distrito Escolar Unificado de Davis.

Me asombró. Me repugnaron mucho y me molestó que ni siquiera me notificaran", dijo la madre del niño.