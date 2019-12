PewDiePie es víctima de asalto, ladrones entraron y robaron su casa

Reino Unido.- Uno de los youtubers más reconocidos a nivel mundial, por no decir el más reconocido, sin duda alguna es Felix Kjellberg, mejor conocido por muchos como PewDiePie, no obstante un acontecimiento triste acaba de sucederla a él y su esposa Marzia Kjellberg.

El pasado fin de semana, ladrones entraron en su vivienda para saquear todo lo que sus ojos veían, se mencionó que alrededor del 90 por ciento de los artículos de valor fueron robados. Esto se reveló gracias a una publicación hecha por la esposa de PewDiePie, en la plataforma de Instagram.

Se metieron a nuestra casa y se robaron el 90 por ciento de mis artículos valiosos, desde joyas, bienes de lujo y objetos especiales que estuve recolectando a través de los años. Sé que es muy materialista y debería estar feliz con lo que me queda. Pero no puedo ocultar el shock y tristeza de que me lo quiten todo, así de golpe", se dicta en la publicación.

No obstante, no se sabe si esto ocurrió mientras ellos estaba dentro o fuera de su casa, por el momento el youtuber no ha mencionado nada al respecto sobre este caso.