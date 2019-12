Usuario crea la intro de 'The Mandalorian' en estilo de los años 80's

Estados Unidos.- Desde el lanzamiento de la serie original de Disney Plus, The Mandalorian, a pesar de contar por el momento con 4 episodios, no cabe duda que es una de las series más populares del momento, superando a Stranger Things de Netflix.

Ante esto, un usuario en redes sociales, editó un video con algunas escenas de la serie inspirada en el universo Star Wars, pero con una pequeño detalle, el metraje ha sido modificado y estilizado como si se tratase de una introducción de los años 80's, tal como fueron los Episodios IV, V y VI.

Por el momento cuenta con casi 8 mil 500 reacciones, mas de 3 mil comentarios y 20 mil personas han compartido el metraje.