(VIDEO) Gato 'habla' y le pide a su dueña que no lo bañe

Washington, EU.- El primer baño es algo difícil para cualquier gato, más para este pequeñín que, tras haberse llenado de lodo por jugar en un charco, no imaginó lo que esperaba.

Para la dueña de este animalito fue una gran sorpresa al ver el curioso acto de su mascota, que sería tendencia rápidamente en redes.

Todo ocurrió cuando la joven decidió bañarlo. El gato se resistía al baño, y en el momento menos esperado el gato empezó a decir, a lo que se entiende como “ya no más” (no more). Su dueña se quedó en shock y no pudo creer que el gato hubiera hablado y fue entonces que tomó tu teléfono celular y decidió grabarlo.

Mi gato jamás había recibido un baño y al parecer su primera experiencia no fue lo que esperaba. Se desesperó tanto que empezó a hablar", señaló la dueña del minino en la leyenda del video viral de YouTube.