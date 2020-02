VIDEO: Reto de Tik Tok casi le cuesta la vida a joven; nadó en un lago congelado

Ciudad de México.- El internauta Jason Clark vio de cerca la muerte tras grabar un video para Tik Tok en el que intenta nadar en un lago congelado.

El joven, quien publicó el clip en su perfil de Instagram @jasontodolist, aseguró en la descripción del post que "nunca había estado así de cerca de morir".

El video muestra a Clark, quien solo usó un par de shorts para el peligroso truco, parado sobre un agujero que él hizo en el lago congelado. Segundos después el joven respira profundamente y comienza a nadar debajo de la capa de hielo hasta que parece perder el sentido de la dirección.

La superficie del agua donde estaba el agujero no se veía nada diferente al fondo del hielo. Cuando me di la vuelta y sentí el hielo sólido, yo creí que estaba en el hoyo. Cuando (vi que) no lo estaba, en ese momento fue cuando decidí dirigirme hacia atrás y seguir el polvo que pateé", detalló Clark en la publicación.