VIDEO: Turistas desnudos y ebrios se lanzan a alberca a bordo de moto en Bali

Bali, Indonesia.- Un turista australiano que, al lado de un amigo, condujo desnudo y ebrio una moto hacia el interior de una alberca en Bali asegura que "no faltó al respeto" a los locales del destino turístico con su acción, esto luego de que el video del momento se viralizara y causara indignación entre los habitantes de la isla.

El conductor, conocido solo como Raymond RB, compartió un video de la extraña acción en su cuenta de Instagram, además de otro clip en el que se muestra cómo el 'scooter' fue extraído de la alberca.

Cuando el viral video fue compartido en la página de Facebook Bell Tower Times, la acción de Raymond y su amigo inspiró comentarios de reprobación y críticas por parte de residentes del paradisíaco lugar, quienes aseguran que el par fue irrespetuoso.

En declaraciones para 9News, el conductor de la moto dijo que su acción estuvo motivada por "la influencia del alcohol" y que descartó que su comportamiento generara indignación entre internautas.

Asimismo, el joven insistió en que a él le pertenece el 'scooter' porque pasa cuatro meses en Bali cada año.

No me molesta mucho que la gente diga que soy inmaduro. Solo no quiero que la gente piense que es un 'scooter' rentado... (que) soy irrespetuoso con los locales", reportan que dijo el joven.