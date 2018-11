(VIDEO) Una araña con 'cara de perro' vuelve locos a internautas

Estados Unidos.- La imagen de una araña con una particular apariencia no ha dejado de difundirse por redes sociales, la foto publicada desde el 31 de octubre 7.593 'me gusta'.

La fotografía llamó la atención de los internautas por el aspecto del animal que aparece en ella, pues una parte de su cuerpo se asemeja a la cabeza de un perro.

El arácnido fotografiado pertenece a una especie que, en inglés, es conocida coloquialmente como 'conejo cosechador', aunque su nombre científico es Metagryne bicolumnata.

Esta especie forma parte de la familia de los opiliones, un orden de los arácnidos que se diferencia de las arañas porque no tienen cintura.