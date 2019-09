VIRAL: Niño desconsolado se aferra al ataúd de su madre y conmueve las redes

San José, Filipinas.- El pequeño de 5 años, Khayne Kheian Naelgas Castro, no podía comprender por qué su madre ya no estaba a su lado. El niño tomó una silla, se subió y quedó abrazado por horas de su ataúd, velándola.

La fotografía del menor aferrado a su fallecida madre conmovió a internautas y se volvió viral. Las desgarradoras imágenes tomadas por los presentes muestran a Khayne durmiendo junto al ataúd, llorando y velando a su madre. El niño incluso llevaba un abanico y se quedaba allí por horas, según relatan familiares.

Según la familia del niño, él aseguraba que su madre "dormía" y no podía entener que no despertaría jamás. Sus familiares aseguran que fue una de las cosas más difíciles explicarle que su madre ya no volvería a estar a su lado.

Kaye Angeles Naelgas-Castro murió mientras daba a luz al hermano menor de Khayne, debido a complicaciones en el parto. El bebé, afortunadamente, sobrevivió y aunque estuvo delicado las primeras semanas, logró ir a casa con su familia.

El trágico hecho sucedió hace tres años, sin embargo, las fotografías aún son comentadas por internautas debido a la conmoción que causaron. Desde entonces, han sido compartidas miles de veces y usuarios no han dejado de expresar sus condolencias y darle buenos deseos al pequeño y a su familia.