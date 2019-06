"Y ya no regresas": El video para pedir seguridad tras asesinato de Norberto

Ciudad de México.- A través de redes sociales se ha difundido un video en el que un grupo de jóvenes, exigen seguridad y justicia, tras el lamentable asesinato de Norberto Ronquillo.

Con la frase “Ya no regresas”, jóvenes de entre 15 y 30 años, piden que quieren sentirse seguros en este país porque, uno de ellos, asegura “alguien que no conoces, decide que ya no regresas”.

Sólo queremos ir a la escuela, al cine", dicen los protagonistas del video titulado Nos falta Norberto.

El video tiene una duración de 3:14 minutos, aparece el hermano de Norberto y exigen justicia. Además, sostienen que este asesinato mostró que frágil es el tema de la seguridad.

Nos falta Norberto”.

Al finalizar el video se observa una leyenda donde se arma que quienes grabaron ese video fueron víctimas de secuestro o un familiar fue plagiado, pues son testimonios de 40 jóvenes que están dentro y fuera del país.