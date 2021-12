Secretaría de Agricultura llega a Sonora, en oficina en Ciudad Obregón, con las 'manos vacías'

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Luego de tres años de la promesa de descentralización, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) al fin comienza a asentarse en la entidad, pero lo hace sin rumbo y sin dinero. Además, no llegará ningún funcionario de primer nivel, sino puros burócratas que no podrán resolver nada de lo que necesitan los agricultores, pescadores y ganaderos.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Es la coordinación de ganadería la primera que se instala en el Centro de Usos Múltiples (CUM) de Ciudad Obregón, su traslado comenzó desde el pasado 25 de noviembre, pero nada aporta que esté, porque no cuenta con ningún programa que pueda ayudar a los pequeños ganaderos del sur de Sonora que fueron devastados por la sequía, siendo la región de Cajeme y Álamos de las más afectadas.

El día de ayer, en rueda de prensa, Arturo Macosay, coordinador general de ganadería y Plutarco Sánchez Patiño, representante de Sader en Sonora, fueron cuestionados sobre los apoyos para repoblar el hato ganadero de la región, sin una respuesta concreta y dejando más dudas, respondieron que todo dependerá de los recursos.

Tribuna

LA MISMA EXCUSA: "NO HAY DINERO"

Sánchez Patiño manifestó que sería muy irresponsable decir que "los programas ya vienen, porque aún están sobre la mesa: "Conocemos las necesidades de repoblamiento, de mejoras genéticas, infraestructuras, sabemos el daño que hubo por la sequía en el estado, pero no podemos hablar de un programa fijo sin que haya salido de la coordinación en un presupuesto nacional", comentó.

Por su parte, el coordinador Arturo Macosay mencionó que el único programa en funcionamiento es el de apoyo para los pueblos Yaquis, "si la situación presupuestal nos favorece para el siguiente año, podremos hacer algún programa estratégico para el apoyo de todas las necesidades del estado", añadió. Sin embargo, comentó que todavía no están manejando ningún monto presupuestal para el sector ganadero.

Estamos todavía en la elaboración de nuestras reglas de operación y checando un tema presupuestal específicamente para el área de ganadería, en cuanto tengamos algo seguro lo haremos saber".

SIN APOYO FEDERAL

De acuerdo con los ganaderos el sector pecuario de Sonora tiene parte del sexenio anterior y lo que va del actual, sin recibir presupuesto por parte del Gobierno Federal, enfrentado las problemáticas solo con recursos estatales y propios. Ante todo esto,

Ricardo Alcalá, presidente de la Asociación Ganadera Local (AGL) Valle del Yaqui, manifestó que efectivamente la actividad sigue sin impulso pues no hay programas y los que tenían fueron desapareciendo, por lo que no se explica qué congruencia tiene la instalación de las oficinas de la Sader en la ciudad, cuando estas no tienen ningún beneficio para el sector agropecuario.