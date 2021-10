¿Adiós a Spotify? Apple Music llegaría a PS5 muy pronto; la opción estaría en las consolas

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Desde su lanzamiento, PS5 tenía como opción a Spotify para que los usuarios pudieran reproducir música mientras jugaban, sin embargo, es posible que esta aplicación no sea la única disponible en la consola de videojuegos.

De acuerdo con The Verge, la semana del 5 de octubre algunos usuarios de Reddit filtraron una imagen del menú de PS5 con la opción de Apple Music. Según el post, la aplicación habría llegado hace poco tiempo, pero al momento de intentar vincular su teléfono con la misma no funcionó y le apareció la leyenda:

Esta aplicación solo se puede reproducir en PS4.

Posteriormente, otro usuario llamado Eurogamer publicó algo similar, ya que, él también intentó vincularse a la aplicación, pero no lo logró. El medio The Verge declaró que esta situación podría explicarse con que ambos usuarios vieron algo que Sony aún tiene en proceso, lo que explicaría por qué no permite las vinculaciones.

Hasta el momento ni Sony ni Apple han hecho ninguna declaración al respecto, por lo que es posible que esta opción se haga realidad en poco tiempo.

Fuentes: The Verge