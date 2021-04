¡Cuida tu información y privacidad! Estos son los trucos de WhatsApp que pueden ayudarte

Ciudad de México.- WhatsApp siempre está en constante actualización y por ello se han revelado poderosos trucos que ayudan a cuidar la información y privacidad que se tienen dentro del servicio de mensajería.

Ocultar o elegir quién puede ver la foto de perfil:

Si el objetivo es empezar a cuidarte de todo se debe empezar sobre la fotografía que se muestra en la cuenta, pues se puede elegir que se vea para todos los contactos o para nadie.

Desactivar el doble check azul:

Parece sencillo, pero desactivar este método puede ayudar para no dar más información de lo que se desea y así no hacer saber a los demás usuarios si el mensaje fue leído o no.

Escuchar audios sin que la otra persona lo sepa:

Aunque parece imposible la realidad es que este paso se puede lograr y será compartiéndolos con algún contacto de confianza o chat creado para no perder mensajes importantes y será solo con la opción de Reenviar.

Ocultar tu biografía a otras personas:

Así es, Wha también tiene su biografía y se debe a los estados en los que antes se escribía cualquier mensaje que se deseará y que puede aparecer para solo algunos, todos o ninguno.

Evitar que te añadan automáticamente a grupos:

Una de las cosas que se debe tomar como medida es prohibir en configuraciones que cualquier persona pueda agregarte a grupos, previniendo de esta forma parar en alguno que esté dedicado a estafas o fraudes.

Fuente: Depor-Play