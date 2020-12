Aparece otro misterioso monolito en San Francisco, EU; hecho de pan de jengibre y gomitas

Estados Unidos.- A unos cuantos días de decir adiós al 2020, este años sigue generando sorpresas aún más, por ello no ha sido tan raro el reporte surgido desde la ciudad de San Francisco, en Estados Unidos donde un nuevo monolito ha aparecido este viernes.

Ubicado en la parte superior del parque Corona Heights, esta pieza a diferencia de los otros, se encuentra hecho de pan de jengibre, glaseado y decorado con gomitas, muy al estilo de la temporada navideña.

Debido a esta peculiar característica los internautas no han dudado en volver viral las fotografías del singular hallazgo, cuya creación está ocasión no ha sido atribuida a entes extraterrestres sino a la actividad humana del famoso colectivo de arte The Most Famous Artist. Como sucedió con la estructura hallada en Utah, este monolito cuenta con una estructura triangular y mide entre dos o tres metros de altura.

El ciudadano Anand Sharma, fue una de las primeras personas en reportar la presencia del nuevo monolito durante la primeras horas de la mañana de navidad.

A diferencia de otras piezas similares, las autoridades del Departamento de Parques de la ciudad, informaron que no tienen prisa por demoler la enigmática pieza, pues todos merecemos un poco de magia en este momento, declaró el portavoz de la dependencia a medios locales.

“It smells good.”

“Can frosting hold all that together?”



San Francisco encounters a gingerbread monolith at Corona Heights Park. pic.twitter.com/DLJpBRYzWu — scott budman (@scottbudman) December 25, 2020

La euforia generada por la pieza de jengibre ha sido tanta que incluso varios de los visitantes le han dado alguna mordida, por lo que poco a poco la pieza se ha llenado de mordiscos a pesar de la pandemia de Covid-19.

Cabe recordar que más de una docena de estructuras similares han aparecido en todo el mundo, desde el descubrimiento del primer monolito brillante en medio del desierto de Utah el 18 de noviembre.