Asociación Friki de Sonora rompe viejos paradigmas

Ciudad Obregón, Sonora.- Videojuegos, anime, comic, cine, k-pop o manga, la afición por estas prácticas definen a quien pertenece a la cultura friki, según explica Alfredo Espinoza, fundador de la Asociación Friki de Sonora (Afris):

El pasado 25 de mayo se estableció el Día del Orgullo Friki en conmemoración del aniversario del estreno de la película Star Wars (1977), sin embargo, el filme es solo una parte de todo lo que implica la celebración. Es porque los fundadores de Afris compartieron con TRIBUNA, detalles sobre esta subcultura.

UN ESTILO DE VIDA

Afris nació debido a la necesidad que tenían ciertos grupos de la sociedad, para encontrarse con sus similares: “Algo que siempre me llamó la atención, es que había convenciones donde a pesar de que la temática era sumamente otaku, la gente se reunía bajo un mismo techo porque vivían en contextos similares, igual desde sus trincheras, eran discriminados de una misma manera”, relató Alfredo.

El término Friki proviene de la palabra Freak que en inglés significa 'raro' o 'fenómeno', que también está relacionado al cine y artes escénicas, comenzó a popularizarse en la década de los 80 para referirse a personas que se entregaban de forma desmesurada a ciertas aficiones y lo aplicaban para los fanáticos del cómic y videojuegos. Con el tiempo la palabra fue englobando también a los fanáticos de la cultura oriental, como otakus o mangakas y de manera más reciente también a los Kpopers.

¿Cómo se es friki? Uzyel Romero, cofundador de Afris refiere que conlleva un proceso:

Nos comenzamos a identificar con ciertos personajes y arcos en las tramas, empezamos a adoptar ciertas manías, es llevarlo no a un punto adictivo (aunque si puede pasar), pero si con más compromiso, es decir no por escuchar AC/DC uno se hace rockero, por ver ‘Naruto’ una persona no se convierte en otaku, hay que ir un poco más allá, conocer e involucrarse con la disciplina elegida”.

UNA IDEA EN COMÚN

En el 2018 Alfredo Espinoza y su amigo Tadeo Lara comenzaron a trabajar en un proyecto para la ciudad, “como una friki plaza en Ciudad Obregón”, para que miembros de la comunidad pudieran reunirse, vender sus productos, convivir y aprender sobre otras corrientes. Con el apoyo de estudiantes de preparatoria trabajaron en un proyecto de la reformación de un espacio público para el uso de esta comunidad:

Tiempo después, realizaron su primer evento, se trató de las carreras Correr como Naruto, la cual se realizó con el apoyo del Instituto del Deporte, Dirección de Cultura Municipal y el Instituto de la Juventud. Aunque al principio surgió como una broma, se aplicó con seriedad:

ENSEÑAR Y DIFUNDIR

Tadeo Lara Durán comenta que son dos los desafíos que enfrentan los jóvenes y miembros en general de la comunidad friki, explicar en qué consiste este estilo de vida y dar a conocer sus beneficios:

La comprensión por parte de la gente, un niño, un adolescente puede comprender el concepto fácilmente, pero a veces los padres no comprenden los que sería un friki, un otaku, lo toman con una connotación despectiva y nuestro objetivo es cambiar esta visión. Por ejemplo, yo siempre he sido fanático de videojuegos, con eso me acerqué a la tecnología, me acerqué y aprendí otras habilidades como modelado en 3D y todo porque de niño me gustaban los videojuegos”.