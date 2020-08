Naturaleza a través del lente, para mostrar lo que pocos ven

San Carlos, Nuevo Guaymas.- Cuando Alfonso Vásquez Bañuelos visitó las playas de San Carlos por primera vez, no solo se enamoró del atardecer y la naturaleza, sino que descubrió su pasión por la fotografía, misma por la que es hoy conocido como Rada SC.

Originario de Ciudad Juárez, Chihuahua, Alfonso, de 40 años, es uno de los paisajistas de Sonora con más seguidores en las redes sociales, desarrollando esta práctica de forma autodidacta.

En entrevista con TRIBUNA, Rada habló sobre su trabajo, inspiración, estilo y mayores logros dentro de este arte. Desde el 2014, Rada se dedica a la fotografía de manera profesional.

Por otra parte, su inspiración proviene de la naturaleza sonorense, de la que nace una meta que desea cumplir con su arte:

Las gráficas del artista han aparecido en medios como Televisa, TV Azteca y Excélsior. Decidió que se dedicaría a la fotografía cuando vendió su primera foto a la revista Volaris, la cual usaron de portada:

Reconoció que hasta el momento uno de los logros que más lo enorgullece es su reciente exposición en la Secretaría Relaciones Exteriores en la Ciudad de México, por invitación directa del canciller Marcelo Ebrard. En su búsqueda de la foto perfecta, Rada se permite ser creativo y tomar ciertos riesgos. Alfonso gusta de aventurarse en la naturaleza para tomar fotos impresionantes

La crítica que a veces he recibido es que me arriesgo mucho para tomar algunas fotos, ya sea que ande fotografiando relámpagos, que me pare a la orilla de un barranco o tal vez porque me acerque a algún animal peligroso. A veces es necesario arriesgarse para lograr buenas fotos y eso te hace diferenciarte de los demás”.