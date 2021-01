Diseñadora da 7 consejos para decorar el hogar sin tener que gastar mucho

Ciudad de México.- Margaret Bissu, famosa diseñadora mexicana, consciente de que este podría ser un año en el que la gente decida cambiar de decoración, ha dado siete consejos importantes respecto a como hacerlo sin gastar mucho y de una manera más optima y confiable.

Bissu a la vanguardia de lo que sucede señaló los modelos y modas que se encontraran en tendencia para las decoraciones y como descubrir lo que realmente se quiere sin tener que 'romperse' la cabeza o gastar mucho dinero.

1. Lo básico.

Según Margaret, comenzar con cosas básicas es lo primordial y eso es cambiar de lugar o simplemente mover de diferente manera los muebles que ya se tienen y así se podrá dar una especie de plano mental de como se desea que se vea.

2. Apuesta por lo económico.

La diseñadora asegura que para tener un cambio radical y encantador no se necesita invertir mucho dinero, pues cosas como libros, espejos o velas, que no son muy costosas, pueden dar un aire diferente al espacio y que se sienta más acogedor.

3. Elementos naturales en el interior.

Señaló que en esta época de encierro, el lograr sentir un cambio refrescante en el interior solamente requeriría de colocar un par de plantas en el interior del hogar y así sentir el exterior dentro de este.

4. Antes que nada ¡LIMPIA!

Margaret aconseja que antes de que muevas o pienses en que hacer se haga una limpieza y no en la que solamente sacudes o barres, sino el tirar objetos, ropa o cosas que no se usen, que no gusten o que ya no sirvan, pues eso además de dar espacio para nuevas o simplemente para que el interior no se sienta tan asfixiante, señalando que el deshacerse de esa clase de cosas es seguro que se siente más ligero personalmente también.

Si tienes de todo y todavía le quieres meter más, entonces no tendrás espacios libres para pensar en lo que realmente te gusta y lo que no”, dice la diseñadora.

5. ¿Qué es lo que viene?

De igual manera señala que pensar en lo que se está volviendo tendencia podría ser un punto clave para dar modernidad al hogar, principalmente ahora que todavía se sigue manteniendo el confinamiento.

6. Espacios para cada tarea.

La experta asegura que el colocar un espacio para cada actividad es esencial para un balance y aconseja que la mesa del comedor no sea un escritorio y se ponga un espacio para que sea solamente zona de trabajo.

En la pandemia, nuestro comedor lo convertimos en escritorio, sin embargo, cada espacio debe tener su propia función. Tip: ve la posibilidad de tener espacios abiertos y divídelos con mamparas o puertas 'see through' para dividir las tareas", dijo.

7. El aroma.

Finalmente señala que para dar una mejor energía al hogar el colocar velas aromáticas permiten el mantenerse emocionalmente tranquilo.