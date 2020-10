Cristiano Ronaldo vuelve a dar positivo a Covid-19; se perdería duelo ante Barcelona

Turín, Italia.- Luego de que el pasado miércoles, Cristiano Ronaldo sorprendió a sus fans con una gran actitud y un nuevo corte de cabello, el portugués dejó boquiabiertos a sus aficionados también este jueves al confirmarse que la estrella de la Juventus dio positivo nuevamente a la prueba del Covid-19, aunque con baja carga viral.

De acuerdo con los medios, este nuevo positivo al coronavirus, provocaría que el astro portugués se pierda el siguiente compromiso de la Juventus en la Champions en contra del Barcelona, un duelo que levantó expectativas entre los aficionados del futbol por el cara a cara entre Messi y Cristiano Ronaldo.

La Juventus no se ha pronunciado al respecto, pero se dice que podría solicitar a la UEFA un nuevo test para Cristiano, a 24 horas antes del partido contra el Barcelona, el cual se jugará el 28 de octubre. alegando que el jugador no tiene síntomas actualmente y que no es contagioso.

Con información de Redacción Tribuna