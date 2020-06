Pelé agradece a México a 50 años del mundial de 1970: "El país fue muy cariñoso"

Ciudad de México.- Reconocido en el mundo como Pelé, el astro brasileño recordó las atenciones que recibió durante su estancia

en México durante el mundial de 1970 en el Estadio Azteca.

A 50 años de haber participado en dicha justa deportiva, Edson Arantes do Nascimento confesó su agrado por el pueblo

mexicano, así como las atenciones que recibió en aquella época donde Brasil se impuso ante Italia 4-1.

De todos los viajes de toda mi carrera, todo el mundo me pregunta ¿Pelé, que piensas, cuál fue el mejor, en cuál te divertiste más? (...) un país que no puedo olvidar por el cariño, por la atención que ellos me dieron y por cómo me trataron, hasta el día de hoy digo nuevamente fue México".