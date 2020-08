James Rodríguez y los insólitos motivos por los que se fue del Bayer Munich

Madrid, España.- Tras la pronta eliminación del Real Madrid de la Champions League, James Rodríguez decidió hablar sobre las insólitas razones que lo llevaron a irse del Bayern Múnich.

El colombiano de 29 años aprovechó su tiempo de vacaciones para revelar detalles de lo que fue su estadía de 2 años en Alemania.

Los alemanes son gente muy fría, aunque recibí un trato espectacular en el club; me querían mucho", explicó el mediocampista.

En el mismo sentido, James expresó que "En Alemania solo piensan en el trabajo, son unas máquinas, uno llegaba y saludaba, se cambiaba, entrenaba y chao, cada uno con su vida".

En cuanto al idioma, Rodríguez fue contundente, "el alemán me costó mucho porque tampoco tuve ganas, al profe que tuve le dije que no le iba a hacer perder su tiempo ni el mío". Además, dijo que el frío de Múnich le costó mucho, "yo no pude estar cómodo allí".

No quiero, no podía con el alemán, era un idioma que no me quería aprender", expresó el volante.

Con 25 goles y 20 asistencias en torneos oficiales, Rodríguez cosechó tres títulos en el club más poderosos del futbol bávaro en las temporadas 2017-18 y 2018-19.

Con información de Infobae