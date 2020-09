Con su despedida, Messi puso a Suárez, Neymar y Dani Alves en contra del Barcelona

Ciudad de México.- La mañana de este viernes 25 de septiembre, el argentino Lionel Messi revolucionó las redes, pues no es común que el 10 del Barcelona se exprese como lo hizo para despedirse de su gran amigo Luis Suárez, luego de que fuera traspasado al Atlético de Madrid en un movimiento que no dejó nada contento al rosarino.

Dentro de toda esta sentida despedida, donde le agradece por su amistad, Messi aprovechó para mandar un 'recadito' para la directiva del Barcelona, de quienes se encuentra distanciado, tanto que el argentino estuvo a punto de irse antes de iniciar la temporada.

Te merecías que te despidan como lo que sos: uno de los jugadores más importantes de la historia del club, consiguiendo cosas importantes tanto en lo grupal como individualmente. Y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad que a esta altura ya no me sorprende nada", señaló el argentino.