Tras contagios de Covid-19 en Monterrey, jugadores de las Liga MX tendrían que jugar con cubrebocas

Ciudad de México.- Este miércoles, el presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, organizó una junta con el fin de hablar de los casos de Covid-19 en Rayados, los cuales podrían obligarlos a intensificar las medidas de higiene, así como el distanciamiento social.

Fue el presidente del club Tigres, quien indicó que está de acuerdo en que se juegue con cubrebocas, con el fin de evitar que estos crezcan, al provocar un receso obligatorio del torneo, tal y como ocurrió en el Clausura 2020.

Por otro lado, solicitó que se multe al jugador que no lo porte, sin embargo esta medida aún no ha sido aprobada por el priísta, siendo aún una iniciativa planteada por un presidente de un club.

No he visto que jueguen con cubrebocas, algunos salen como Tigres al paseíllo con cubrebocas, otros equipos no lo usan; viendo lo de Biden, todo mundo trae el cubrebocas, incluso dentro de los autos", dijo.