Jorge Sauceda se perfila como una de las cartas fuertes en el bullpen de Yaquis a futuro

Ciudad Obregón, Sonora.- El joven de 19 años de edad Jorge Sauceda ya hizo su debut en la temporada 2021-2022 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico y rápidamente se perfila como uno de los proyectos a futuro de los Yaquis en la 'lomita'.

El novato subió por primera vez al montículo el pasado ocho de octubre en la victoria de la 'Tribu' 3-2 ante los Tomateros de Culiacán. En esa ocasión Sauceda lanzó una entrada completa; no recibió carrera, no le pegaron ningún hit y recetó un 'chocolate'.

En total el cajemense ha visto acción en seis encuentros de la presente temporada con una efectividad de 0.00, además de tres ponches, una base por bola y cuatro imparables permitidos.

Me he sentido muy bien, me han apoyado desde mi debut, entonces estoy muy motivado, el equipo tiene muy buena armonía. Yo quiero dar lo mejor, soy de Obregón y es un orgullo jugar con los Yaquis". Declaró el joven en entrevista para el club.