Los Pumas de la UNAM presentan a su nuevo refuerzo para el Guard1anes 2021

Ciudad de México.- Gabriel Torres, refuerzo panameño de los Pumas, utilizará el número 8 en su camiseta. Tiene 32 años, comenzó su carrera a los 15 años de edad en el 2003 y de ahí a la fecha ha pasado por catorce equipos en los que ha marcado 129 goles en más de 361 juegos.

Ha jugado en Ecuador, Colombia, Venezuela, Estados Unidos, Suiza, Chile y claro, Panamá.

En este delantero es sobre el que se ha depositado la confianza para que sea el hombre gol del Universidad Nacional, ante la salida de Carlos González y la lesión de Ignacio Dinenno.

Dice que viene comprometido, listo para jugar si hace falta. Afirma que no le interesa meter goles, si es que el equipo gana. Y sabe moverse por todos los frentes del ataque.

No veo que los goles sean mi responsabilidad. Vengo a aportar a mi experiencia, lo que se ha logrado en estos años. Vengo a hacer uno más, ojalá marque muchos goles, pero promete mucho más trabajo. Lo colectivo está por encima de lo individual".

Conoce el futbol mexicano: "He tenido la oportunidad de jugar contra México en eliminatorias, todos hablan de que la Liga es importante en nuestro continente, ojalá pueda estar al nivel".

No le interesa que se diga que Pumas contrate a un centroamericano: "Tendré que demostrar dentro de la cancha… Ayudar es más importante que ver una crítica".

No prometió cantidad de goles para el torneo: "En todos los equipos donde he ido he marcado, es la carta de presentación, ojalá aquí no sea diferente, pero repito, no me enfoco en marcar goles, sino que en el equipo gane. Los tres puntos están por encima de un gol mío".

