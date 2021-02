'Canelo' explota por críticas previo a su pelea contra Yildirim: "No me importa"

Florida, Estados Unidos.- Saúl 'Canelo' Álvarez parece haberse cansado de tantas críticas por su decisión de pelear ante el turco Avni Yildirim, y durante una entrevista el boxeador jalisciense explotó contra quienes dicen que pelea con 'rivales a modo, y señaló que ya "no le importa" porque "nunca los va a tener contentos".

El pugilista de 30 años de edad tiene claro, que haga lo que haga siempre tendrá detractores por lo que aseguró que "no tiene por que dar explicaciones" sobre los rivales que enfrenta, ya que para él siempre ha peleado contra los mejores.

No tengo que dar ninguna explicación. Porque nunca estarán contentos con nada. Acabo de pelear con el número uno en 168 libras, Callum Smith, y tampoco están contentos con eso. Entonces, no tengo nada que decir ni nada que explicar. No me importa", señaló el jalicisenses.