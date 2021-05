La reacción de Sergio Ramos al no ser convocado para la Eurocopa: "Duele no representar a tu país!

Madrid, España.- El defensa español de 35 años, Sergio Ramos, no dudo en expresar su tristeza al hacerse pública la convocatoria de España para la Eurocopa 2021, aplazada por el Covid-19, pues el jugador del Real Madrid no apareció por sus recientes lesiones, y así lo justificó el seleccionador Luis Enrique.

Me gustaría hacer una mención con Sergio Ramos, nuestro capitán. No viene porque no ha podido competir desde enero en las condiciones adecuadas, no ha podido ni entrenar con el grupo. Ayer tuve la oportunidad de comunicárselo, fue algo difícil y duro, y de verdad que me sabe mal porque siempre ha estado al máximo nivel".