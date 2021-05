"Sentí cómo le rompí el pómulo": 'Canelo' se sincera sobre su victoria frente a Saunders

Texas, Estados Unidos.- Saúl 'Canelo' Álvarez resultó victorioso ante el combate contra Billy Joe Saunders, mismo que se celebró el día de ayer en el AT&T Stadium de Arlington en presencia de más de 73 mil personas. Fue en el octavo round que el inglés se rindió debido a una lesión en el pómulo derecho, razón por la que el mexicano se sinceró al respecto.

Posterior al encuentro, Billy tuvo que acudir a un hospital de Dallas y tras pasar la noche entera en el sitio, se le informó que tendría que ser operado, pues presentaba múltiples fracturas en el rostro.

'Canelo' Álvarez noquea al británico Billy Joe Saunders y los memes no se hacen esperar

Con este golpe vino la fractura de pómulo de @bjsaunders_ anoche vs @Canelo pic.twitter.com/kcr3AqhCOI

En este sentido, 'Canelo' habló sobre la polémica que se vivía previa al combate y posterior a este, en donde el inglés señalaba incluso con 'burlas' que lo vencería.

Me muevo, no me pegan, sienten la pegada y se hacen chiquitos. Cuando sienten el primer golpe todo cambia, es como decía Mike Tyson: todos tienen la estrategia hasta que sienten el primer golpe", apuntó el boxeador mexicano.