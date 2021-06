Liga MX: Club América descarta definitivamente al chileno Arturo Vidal

Ciudad de México.- Todo parece indicar que la única sorpresa que dará el Club América en la Liga MX es el regreso de Miguel Layún, pues el director deportivo de las Águilas terminó con los rumores que apuntaban a que podrían traer a México al chileno Arturo Vidal.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Santiago Baños otorgó una entrevista a un medio italiano, al que explicó que el salario del internacional chileno se convirtió en un tema de suma relevancia para dejar de aspirar a contratarlo, cuando menos en este verano.

Si bien, aunque hubiesen logrado que el Inter de Milan cediera gratis al futbolista chileno de 33 años, el sueldo del ‘Rey Arturo’ le cerró las puertas en Coapa, pues la situación económica del club no permite costear su salario.

No hemos tenido contactos al respecto. No es posible que podamos pagar una transferencia de este tipo. Puede que el Inter no quiera nada, pero aún así sería demasiado caro para nosotros. Vidal no jugará en el Club América la próxima temporada", señaló Baños.