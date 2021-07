Errol Spence y Manny Pacquiao tienen su primer cara a cara

Estados Unidos.- Una de las peleas más esperadas para este 2021 es el combate que tendrán Manny Pacquiao y Errol Spence el próximo 21 de agosto en Las Vegas.

En esa guerra estarán en juego los campeonatos del Consejo Mundial de Boxeo y de la Federación Internacional de Boxeo en poder del norteamericano y el de la AMB que ostenta el filipino.

Tanto el veterano pugilista como el joven tuvieron su primer cara a cara y fue justamente para promover el duelo que tendrán en unas semanas más.

“Pude haber elegido otra pelea diferente a Errol Spence pero me gustan los retos y mi pasión es el boxeo. Esto es lo que los fanáticos quieren”. Dijo el ‘Pacman’.

“Cuando me llamaron y me dijeron ‘¿quieres pelear con Manny Pacquiao?’ dije ‘absolutamente sí, estoy listo para esto’. Estamos trabajando con peleadores que tengan similitudes a Pacquiao lógicamente no son iguales a él pero vamos enfocándonos en sus tiempos y su velocidad para estar listos para lo que viene”. Comentó el doble campeón welter.

Fuente: Soloboxeo