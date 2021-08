Chávez, distanciado de sus hijos ¿por culpa de ‘Canelo’ Álvarez?: "No me hablan"

Ciudad de México.- El ‘Gran Campeón Mexicano’, Julio César Chávez abrió su corazón en una entrevista con Yordi Rosado, en la que habló de todo, incluso de la relación con sus hijos, de quienes confesó está distanciados, ya que están molestos con él por una situación con ‘Canelo’.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Para nadie es un secreto que la relación entre Chávez y sus hijos, Julio y Omar, ha tenido sus altas y sus bajas, pues intentar labrar una carrera boxística a la sombra del ‘César del Boxeo’, no ha sido nada sencillo para ellos.

Y aunque el ídolo mexicano espera que los problemas pasen pronto, confesó que sus hijos no le hablan, ya que se sienten dolidos con él porque en su última pelea subió al ring con él a Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

Ahorita no me hablan, están enojados porque subí al ‘Canelo’ ahora en la exhibición, porque el Canelo subió al ring conmigo, que por qué no subieron ellos, lo subí porque me nació y se enojaron conmigo y no me hablan”, señaló Chávez.