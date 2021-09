Funes Mori 'pone el pecho' a las críticas por su falta de gol: "No me quita el sueño"

Ciudad de México.- Pese a que la Selección Mexicana de Futbol consiguió 7 de 9 puntos posibles durante la primer etapa de la eliminatoria del Mundial de Qatar 2022, el Tri no dejó contento a todos con su desempeño, pero hubo un futbolista en particular que fue criticado por la afición: Rogelio Funes Mori.

Para nada cayó bien en la afición del Tri que el futbolista naturalizado se fuera en blanco en sus primeros tres partidos de eliminatoria, puesto que su inclusión en este combinado fue una petición de Gerardo Martino para solucionar la 'falta' de delanteros ante la ausencia de Raúl Jiménez y la negativa de llamar al 'Chicharito'.

Sobre estas críticas hablo 'el mellizo', Rogelio Funes Mori, quien a su llegada a México fue cuestionado por la prensa sobre si le molesta que se le cuestione por la falta de gol, sobre todo porque la afición lo 'exagere' por tratarse de un futbolista naturalizado.

En determinado momento, desde que sabía que iba a ser llamado a la Selección, tomé conciencia de que iba a ser así. La crítica siempre está y no me quita el sueño. Yo seguiré adelante, durante toda mi carrera he sido criticado y me he levantado".