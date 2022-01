Julio César Chávez Jr. da positivo a Covid-19: "Tengo todos los síntomas, pero me la pe…"

Comparta este artículo

Culiacán, Sinaloa.- Julio César Chávez Jr. informó a través de redes sociales que dio positivo a Covid-19, tras hacerse una serie de pruebas. El boxeador mexicano explicó que en un principio se hizo dos pruebas que salieron negativas, pero que la tercera arrojó que estaba contagiado.

Tengo todos los síntomas. Me dio Covid-19, salí positivo. Ayer y antier me dio negativo, tengo todos los síntomas. El Covid me la pel…", manifestó en historias de Instagram.

El hijo de la Leyenda se dijo molesto pues se había mantenido "invicto", sin haberse contagiado, desde que inició la pandemia en 2020. No obstante, Chávez Jr. dejo ver que no está cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes, pues en una de las historias que publicó se ve que no está en aislamiento.

Agregó que su expareja, Frida, no le deja hablar con sus hijos: "Ella no me ha hablado, no me contesta, le dice a mis hijos que no contesten la tablet", expresó.

Cabe mencionar que a principios de diciembre, su padre, el Gran Campeón Mexicano, se contagió también de coronavirus, mismo que logró superar sin mayores dificultades.

Fuente: Récord, Mediotiempo