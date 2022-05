¡Reta al 'Canelo'! Dmitry Bivol aceptaría revancha en las 168 libras, por todos sus títulos

Ciudad de México.- Después de su pelea del 7 de mayo en la T-Mobile Arena, la revancha entre Saúl Álvarez y Dmitry Bivol sería una posibilidad, ahora que el ruso le lanzó un reto al 'Canelo'.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

El púgil europeo aseguró en entrevista para Fight Hub TV que ahora él estaría dispuesto a bajar a las 168 libras, en peso supermedianos para la segunda pelea, siempre y cuando el tapatío ponga en juego sus cuatro títulos.

No sé si debemos armar pronto la revancha (contra Canelo). La veo en 168 libras por todos los cinturones, desde luego, es bueno, ¿por qué no? (...) Tal vez pueda llegar a 168 (libras). Antes de la pandemia estaba al 100 por ciento y podía llegar al peso, pero el Coronavirus me dio más peso, estaba sentado en casa, aumentando mi grasa", explicó.