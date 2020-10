Mauricio Ochmann busca trabajo fuera de Televisa pero sería saboteado por Eugenio Derbez

Ciudad de México.- Luego de ser vetado por Televisa, el actor, Mauricio Ochmann, estaría rogando por volver a trabajar a otras televisoras, sin embargo, se podría ver frustrado luego de que su exsuegro, Eugenio Derbez, los saboteara.

Según revelaciones del medio conocido como, El Borlote, Eugenio primeramente logró que el exesposo de Aislinn Derbez, fuera vetado de Televisa, pero ahora, consideran que el cómico ha estado moviendo sus influencias para cerrarle el paso a Ochmann.

Lee también: Adiós a TV Azteca: Revelan el nombre del 'Titán' expulsado de 'Exatlón' por problemas con productor

Todo esto presuntamente en venganza, para hacerlo que él se arrepienta de haber dejado su hija, hace unos meses se confirmó que el matrimonio joven se divorció por diferencias irreconciliables.

Las cuales se cree que surgieron en la serie De viaje con los Derbez, pues ahí Mauricio fue humillado por Eugenio, con tal de hacer sobresalir a su hija.

Te podría interesar: Adiós TV Azteca: Tres Titanes abandonan 'Exatlón' y exhiben al participante que sería expulsado

Al estar en vísperas de una segunda temporada para el reality show, el patriarca de la familia Derbez habría pedido a la pareja que no se divorciaran, no obstante, el actor de El Chema no quiso seguirle el juego y le desobedeció.

Por lo que ahora se cree, que él joven padre de familia estaría viéndose en toda una odisea para conseguir nuevamente alguna oportunidad laboral, a sabiendas que se ganó un poderoso enemigo.

Con información de: El Borlote