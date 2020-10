Tras dejar Televisa, Tania Rincón, exconductora de 'Guerreros 2020' revelaría ¿melancolía?

View this post on Instagram

Hoy fue uno de esos du00edas donde me sentu00ed mamu00e1 gallina. Toda orgullozota sentu00ed que se me salu00eda el corazu00f3n de la emociu00f3n. Patricio aprendiu00f3 a escribir los nu00fameros y lo hizo con muchu00edsima seguridad pero sobre todo disfrutu00e1ndolo. Ahora ya hasta me gustan las clases en lu00ednea, (no es que la odiara pero la verdad es una Chambota. )ud83eudd23 Fue muy bonito ser testigo de un momento asu00ed de aprendizaje y estar ahu00ed aplaudiendo sus pequeu00f1os grandes logros . Moraleja: Hoy aprendu00ed que vale la pena el esfuerzo que estamos haciendo como papu00e1s en las clases en lu00ednea. Todo esfuerzo tiene su recompensa y hoy yo tuve la mu00eda .ud83dude22