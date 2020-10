Entre lágrimas, Laura G expresa su amor y admiración por esta gran mujer

View this post on Instagram

Esta noche @luisdelaluz nos tomu00f3 unas fotos espectaculares ud83dude0d... Si hay algo que agradezco tanto es la relaciu00f3n tan hermosa que tengo con mi mamu00e1 @cantoartico , todos los du00edas aprendemos juntas ... y tenerla cerca aunque sean 5 du00edas me llena el u2764ufe0f... Como mi mamu00e1 me enseu00f1u00f3 a decir u00a1NOS AMO! .... . . . PD Viene algo que haremos de todo u2764ufe0f...