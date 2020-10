Joanna Vega-Biestro, conductora de 'Sale el Sol', deleita al posar de esta maravillosa forma

View this post on Instagram

Me preguntan mucho si he sufrido para vestirme ahora que espero a #BabyA ud83eudd30ud83cudffb Para nada!!! Estar embarazada es un momento especial en el que queremos vernos hermosas y por queu0301 no, lucir sexy! Estar embarazada no es sinou0301nimo de tengo que usar batones y vestir holgada. NO! Hay opciones como el vestido que traigo hoy que ojo, no es de maternidad pero se ve hermoso! Atreu0301vete! Luce tu panza! Yo la quiero presumir siempre! ud83eudd30ud83cudffbud83dudc9e . ud83dudc57 @sarahbustanioficial . ud83dudcf8 @miguelangelimon . . #momtobe #maternity #pregnant #22weekspregnant #style #fashion #ootd #instapic #mood #happy #me