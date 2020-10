"El silicon ya llegó al cerebro": Destrozan a Ninel Conde por decir esto en Instagram

Ciudad de México.- Ninel Conde volvió a ser víctima de las burlas y críticas por parte de los internautas, después de compartir un video en sus Historias de Instagram, donde aparece haciendo un poco de ejercicio, mientras luce muy maquillada y no se observa ninguna gota de sudor en su cuerpo.

Una cuenta en Instagram compartió tal video en su perfil y los seguidores de esta página, rápido comentaron sobre el pequeño error que 'El Bombón Asesino' tuvo, al momento de hablar y por lucir muy arreglada para ejercitarse.

"Será un mal buen día para entrenar", habló la intérprete. Y tras no conformarse con ese error, los usuarios también criticaron la vestimenta y maquillaje de Ninel.

No hay peor ciego que el que no quiere ver, hay mujeres que meten la cabeza donde no cabe".