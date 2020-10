Adiós TV Azteca: Tras vencer al cáncer y vender manzanas para sobrevivir, conductora llega a Televisa

View this post on Instagram

Hace 4 au00f1os llegaste a mi vida, moviendo todo de una forma, como nunca antes lo hubiese imaginado. De repente me vi envuelta en un mundo de dolor, angustia, doctores, medicinas, estudios, etc. Todo me cambio en la vida, Cu00e1ncer me dijeron, tienes cu00e1ncer, uffff no supe que pensar, que decir, pasado el momento dije no, yo quiero vivir, no le puedo morir todavu00eda no. DR. que hacemos, me operaron, mal operada me dejaron cu00e1ncer, me aplicaron 3 quu00edmios que no me sirvieron de nada. Hasta que lleguu00e9 a Fucam, ahu00ed me volvieron hacer estudios y me dijeron, te dejaron cu00e1ncer en el seno hay que quitarlo, les dije vamos hacer todo lo que ustedes me indiquen. Conocu00ed muchu00edsimos u00e1ngeles. Salieron amigos hasta por debajo de las. Piedras, familia todos apoyu00e1ndome. Cuando ya se iba acercando la fecha de la cirugu00eda donde quitaru00edan el seno, yo platicaba con mi amiguito el cu00e1ncer y le decu00eda ya debes irte, me dejaste cosas buenas y malas. Te agradezco todo, pero yai cuerpo puede seguir sin ti. Llego el du00eda de la cirugu00eda. Donde me. Diru00edan si sirvieron las quu00edmios o no, sirviu00f3 el tratamiento. Cuando despertu00e9 de la anestesia y lo primero que me. Dice el dr. Todo bien estas limpia de cu00e1ncer. Cru00e9anme volvu00ed a nacer. Faltan 2 au00f1os para que me den de alta. Pero estoy segura que todo saldru00e1 bien. Cuu00eddense, amense, el cu00e1ncer de mama es el no. 1 en mortalidad. No se pongan el cel en las bubis. No duerman con bra, ni lo usen apretado. Despuu00e9s de los 40 es obligatoria la mastografia cada au00f1o. Y su autoexploracion mensual no debe faltar. Espero en dos au00f1os decirles ahora si, el cu00e1ncer me la pelo! Gud nai