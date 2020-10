"Feliz de tenerte a mi lado": Carlos Rivera dedica cariñoso mensaje a esta cantante; no es Cynthia

View this post on Instagram

u00a1Queu0301 feliz soy de tener a mi lado a @_carlosrivera desde el prou0301ximo viernes. u00a1Eu0301l serau0301 el asesor del #EquipoLaura! u00a1Y esta noche hemos cerrado las audiciones con un equipo realmente fuerte! Nos preparamos para la segunda fase del programa... Nos vemos el prou0301ximo viernes en @antena3com para el primer programa de asaltos de @lavozantena3. Quanto sono felice di avere al mio fianco @_carlosrivera dal prossimo venerdiu0300! Lui sarau0300 il consigliere dellu2019#equipolaura! E questa sera abbiamo chiuso le audizioni con una squadra veramente forte! Ci prepariamo alla seconda fase del programma... ci vediamo venerdiu0300 prossimo su @antena3com per il primo programma di asaltos de @lavozantena3. Iu2019m so happy to have @_carlosrivera on my side from next Friday! He will be the advisor of my #EquipoLaura. And tonight I have finished the auditions with such a great team! Weu2019re ready for the second phase of the show... see you next Friday for the first Asalto show of @lavozantena3. Estou feliz de ter ao meu lado a @_carlorivera a partir da prou0301xima sexta-feira! Ele vai ser o conselheiro do #EquipoLaura! E esta noite fechamos as audicu0327ou0303es com uma equipe realmente forte! Preparamo-nos para a segunda fase do programa... A gente se veu0302 na prou0301xima sexta-feira em @antena3com para o primeiro programa das batalhas de @lavozantena3. Comme je suis heureuse du0026#39;avoir au0300 mes cou0302teu0301s @_carlosrivera deu0300s vendredi prochain ! Il sera le conseiller de lu0026#39; #equipolaura ! Ce soir, nous avons clou0302tureu0301 les auditions avec une eu0301quipe vraiment forte ! Nous nous preu0301parons pour la deuxieu0300me phase du programme... On se retrouve vendredi prochain sur @antena3com pour la premieu0300re eu0301mission des battles de @lavozantena3. #LaVozAntena3 #LaVozAudiciones6 #LaVoz