José Ángel Llamas: Tras desaparecer y drástico cambio, así luce el galán de TV Azteca y ahora hace esto

Ciudad de México.- José Ángel Llamas, un galán de telenovelas bastante recordado por su trayectoria, desapareció de forma inesperada hace casi una década y ahora salen a la luz imágenes de cómo luce en la actualidad y qué hace.

El actor debutó en 1996 en la telenovela de TV Azteca Nada Personal como protagonista, sin embargo, sus inicios fueron en Televisa y luego Argos, donde se desempeñó durante 12 años como editor, camarógrafo y productor en diversos programas de televisión.

Lee también: Adiós 'Hoy': Tras veto y drástico cambio físico, conductora abandona Televisa y llega a TV Azteca

A post shared by @ nostalgiamexico on Oct 7, 2020 at 3:27pm PDT

View this post on Instagram

Después de esta vinieron proyectos como Demasiado Corazón, El amor de mi vida y Háblame de Amor. El proyecto más polémico de todos los que hizo fue Tentaciones, en el cual interpretaba a un sacerdote que mantenía un romance secreto. La fuerte temático hizo que la telenovela fuera censurada luego de solo tres meses fue sacada del aire.

Su físico lo hizo distinguirse de los demás galanes de su época, pues su aspecto varonil y su característico bigote, además de su gran talento actoral, lo catapultaron de forma inmediata a la fama, sin embargo, años más tarde lo haría caer en una fuerte crisis de identidad.

Llamas después dejó TV Azteca y se fue a Telemundo, donde participó en Cara o cruz, La Venganza, Amor descarado, La ley del silencio y Corazón partido.

A post shared by Gabriela_Spanic_Fan ud83cuddedud83cuddf3ud83cuddedud83cuddf3ud83cuddedud83cuddf3 (@gabyspanicfansm) on Aug 9, 2020 at 7:42am PDT

View this post on Instagram

Posteriormente volvió al Ajusco e hizo proyectos como Vivir por ti, Alma Indomable, Mujer comprada y Prófugas del destino. Esta última, en 2011, fue su última aparición en la pantalla chica. En un video donde habla de por qué dejó la fama, dijo:

Crecí sin identidad y buscaba en dónde me podía sentir cómodo. En la fama encontré un personaje que creía que era yo pero en realidad estaba fabricando y me di cuenta que todo era mentira. Mi amargura empezó a crecer a modo de no poder tener una buena relación con aquella mujer que se había enamorado de un príncipe que no era".