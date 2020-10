Tras abandonar Televisa por TV Azteca, conductora se muestra de esta forma en redes

Cuernavaca, Morelos.- La famosa conductora que abandonó Televisa por irse a TV Azteca sorprendió durante las últimas horas del domingo al mostrarse de una impactante forma en redes sociales.

Joselyn Juncal compartió en su perfil de Instagram una fotografía desde Cuernavaca en donde se mostró como nunca antes, dejando boquiabiertos a propios y extraños.

Modo de domingo”, agregó en el post.

Y aunque parecía una publicación que no duraría mucho es hora que la presentadora no ha decidido borrarla, por lo que sus seguidores y demás usuarios de Internet no han dejado de mostrarse fascinados.

Fuente: Instagram @joselynjuncal