Alfredo Adame reacciona ante las comparaciones con Niurka por parte de internautas

Ciudad de México.- El polémico conductor, Alfredo Adame, mediante una entrevista para el portal de espectáculos TV Notas, contó sobre algunos de proyectos a corto plazo, además de tomarse el tiempo para hablar de las comparaciones que le hacen con Niurka.

En su mensaje, el presentador dijo que la cubana es una gran amiga, a la cual respeta por la sinceridad que tiene, pues ella siempre dice las cosas como son.

Yo a Niurka la amo, es mi gran amiga, la adoro. No es que sea la mujer escándalo, es que es igual que yo, una mujer de a ‘deveras’. Niurka nunca te va a decir una mentira; cuando te dice algo es porque tiene los pelos de la burra en la mano y tiene con que demostrarte que está en lo cierto, yo al final me siento muy honrado que me identifiquen con Niurka y no con Carlos Trejo o Laura Bozzo o cualquier fantoche de estos”, dijo.