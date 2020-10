Ben Talei, ex de Belinda, le envía 'recadito' a Christian Nodal: "Buena suerte"

Ciudad de México.- Ben Talei, el cirujano plástico exnovio de Belinda, en una reciente entrevista por segunda ocasión le ha enviado un 'recadito' a la actual pareja de la cantante, Christian Nodal, deseándole suerte y hablando sobre los tatuajes que se suelen hacer sus parejas.

Talei contó que durante su noviazgo con la interprete de Luz Sin Gravedad, ella en varias ocasiones le pidió que se hiciera un tatuaje en su honor, lo que logró evitar y evadir en varias ocasiones hasta que la relación llegó a su final.

Yo evité el tatuaje, ella me preguntó muchas veces y lo evité. A ella le gustan los tatuajes. No sé si hay algún lugar mejor que otros (para los grabados relacionados con Belinda)... ahora no tengo ningún tatuaje, pero sí planeo uno grande aquí en mis brazos", expresó.