Galilea Montijo habla de más en 'Hoy' y humilla en vivo a Andrea Escalona

Ciudad de México.- La polémica y criticada conductora, Andrea Escalona, ha sido humillada en pleno programa en vivo de Hoy a causa de que su famosa y querida compañera, Galilea Montijo, la ha dejado en evidencia al hablar de más.

Durante la dinámica, '¿A Dónde Voy?', Chucho le describía un lavadero a Escalona, que no pudo adivinarlo, por lo que Montijo comenzó a ventilar que su compañera no podría adivinar la palabra e incluso hizo muecas recalcando su punto al ver cuál era la imagen que tenía que adivinar.

Es dónde vas a limpiar tu ropa, lo haces tú con tus manos", le explicaba a Andrea que solo decía sobre cosa mecánicas como lavadora.

Ante esto la querida jalisciense la dejo en evidencia frente a todos y dijo que desde el inicio estaban destinados a perder esa pues la hija de Magda Rodríguez, productora del programa, no sabía lo que eran los lavadores ya que no le tocó conocerlos.

Es que ella no sabe de esas cosas, no lava ropa, no lava, no lava", concluyó Galilea.

A partir del minuto tres con 43 segundos.

Fuente: YouTube @Hoy