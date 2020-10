Desde TV Azteca, Jenni, la hermana de Zudikey posa en vestido azul tas salir de 'Exatlón'

View this post on Instagram

Estoy feliz de estar aquu00ed. ud83eudd29Me llena de alegru00eda ver cu00f3mo la gente me quiere y apoya tanto, no encuentro las palabras para agradecerles todo. Siempre di mi 100% hasta el u00faltimo momento y que bueno que ustedes pudieron ver mi esfuerzo. Los quiero muchu00edsimo ud83eudd70