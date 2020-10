Instagram: Alicia Machado sorprende a sus fans con increíble foto en la playa

Ciudad de México.- La modelo y actriz Alicia Machado compartió con sus fanáticos de de redes sociales una publicación donde muestra su ángulo más coqueto en bañador.

A través de su cuenta de Instagram, la exreina de belleza venezolana se dejó ver modelando de espalda, con el cabello suelto, arrojando una sonrisa a la cámara y presumiendo su sorprendente silueta.

No quiero que termine el verano, pero les tengo muchas sorpresas. Cada día se me vuelve más divertido. Me siento fuerte, sana, bellísima, amorosa, decidida y capaz de seguir trabajando por mis objetivos”, escribió la famosa.