"Ya cállate Roger": Famosa actriz 'explota' contra el conductor de 'VLA' por esta razón

Ciudad de México.- Roger González, famoso conductor de Venga la Alegría, ha hecho que la reconocida exactriz de Televisa, Felicia Mercado, hubiera 'explotado' en contra del conductor de TV Azteca poniendo un alto al decir que no era tan vieja.

Este momento fue aprovechado por su compañero de TV Azteca, 'El Capi' Pérez, para hacerle una de sus divertidas parodias en La Resolana, aumentando la magnitud de la escena en la que ella corrige que no tiene tantos años.

Podría interesarte: Adiós Televisa: Tras traicionar a Gustavo Adolfo Infante, Noguera reemplazaría a conductor de 'Hoy'

Vamos a ver que opina una actriz con tantos, tantos, tantos años de experiencia, una de las primeras actrices, primerisimas actrices de México, que casi inventaron la actuación, ¿correcto?, tal vez no la reconozcan porque la hemos visto en blanco y negro", dijo 'Capi' cómo Roger.

Ante esto supuestamente Felicia le respondía que estaba exagerando en cuestión de su edad y que debería dejar de hablar o se iría pues no era vieja, sin que este le obedeciera y continuara incluso gritándole haciendo alusión que no escuchaba por la edad, logrando que abandonara el lugar.

Podría interesarte: ¿Llega a 'Hoy'? Tras 12 años en 'VLA', Ingrid Coronado se une a Televisa y destroza a TV Azteca

Tampoco tantos eh, exageró tantito Roger, yo no soy primera actriz, de hecho soy ya como sexta actriz, y ya el público entendió que tengo experiencia he Roger, no sé de dónde sacó estos datos, ya, neta cállate Roger, somos de la edad Roger y yo, ya cállate Rogelio, ya", respondía el conductor como Felicia.