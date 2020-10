Jessica Díaz motiva a todos sus seguidores con bella postal desde Los Cabos

Cabo San Lucas, Baja California.- La guapa actriz y cantante, Jessica Díaz, actualmente se encuentra disfrutando del paraíso en Cabo San Lucas, en Baja California, cosa que compartió a través de sus redes sociales.

No obstante, por medio de su cuenta de Instagram, la joven artista decidió también compartir un valioso mensaje, el cual se lo habría compartido su mamá.

Hoy mi mamá me dijo que me lo analizara y me lo creyera, que yo soy una en un millón y me lo creo firmemente... pero hoy yo quiero decírtelo a ti y que te lo creas con todas tus fuerzas”.