Chrissy Teigen, esposa de John Legend, escribe emotivo ensayo sobre la perdida de su bebé

Estados Unidos.- A un mes de que la modelo Chrissy Teigen perdiera a su tercer hijo trágicamente, decidió escribir un ensayo donde expresaba como se sentían ella y su esposo el cantante John Legend, ante el desgarrador suceso.

Fue mediante su blog llamado Medium, donde primeramente agradeció a todos por los mensajes de apoyo que ha recibido durante las últimas semanas, tanto de amigos, familiares y sus seguidores en redes.

Te puede interesar: Adiós 'Hoy': Tras 20 años en Televisa, conductor los cambia por TV Azteca y se une a 'VLA'

La modelo comentó que tanto ella como Legend ya sabían que el bebé no podría sobrevivir a la situación y que si continuaban, ella tampoco sobreviviría, sin embargo mencionó que trataron de hacer de todo para poder salvar a su tercer hijo.

Además, afirmó que ella fue la que pidió a su esposo y su madre que tomaran las fotografías que subió a su Instagram sin importar lo incomodas que fuera, pues consideraba que servirían para reflexionar sobre lo sucedido.

Chissy también contó sobre la desgarradora despedida que dieron al pequeño mientras lo cargaban y abrazaban en el hospital.

Mi mamá, John y yo lo abrazamos y dijimos nuestras propias despedidas privadas, mamá sollozando a través de la oración tailandesa. Les pedí a las enfermeras que me mostraran las manos y los pies y los besé una y otra vez. No tengo ni idea de cuándo me detuve. Podrían haber sido 10 minutos o una hora ".