De Televisa al desempleo: Tras 'volverse' mujer y caer en crisis, actor hace fuerte súplica en 'VLA'

Ciudad de México.- Ernesto Laguardia reveló que económicamente no se encuentra en su mejor momento, por lo que decidió regresar a México a pedir trabajo.

El actor fue uno de los galanes de telenovela más exitosos y hasta condujo el programa Hoy por más de 8 años. Fue talento exclusivo de Televisa durante 40 años hasta que se fue a TV Azteca y Telemundo ante la falta de oportunidades en la empresa.

En una entrevista a People en Español en 2019, Laguardia reveló que ha sido muy difícil haber perdido su estatus como protagonista en la televisora por lo que tenía que buscar por su cuenta proyectos de actuación y de conductor.

El actor, al no recibir las mismas ofertas que antes en Televisa, se estrenó en su nueva faceta como actor en 2019 en la obra de teatro La homofobia no es cosa de hombres, en la que interpretó a un travesti llamado 'Frida Sofía'.

El histrión dejó boquiabiertos a todos al transformarse en mujer. Laguardia lucía irreconocible con el radical cambio de 'look', el cual afirma fue "liberador". Algunos incluso los compararon con la actriz Lorena Herrera.

Ahora, en entrevista para el programa Venga la Alegría de TV Azteca el actor de 61 años confesó su deseo de empezar a trabajar lo más pronto posible, pues sus finanzas tras la pandemia no se encuentran estables.

Al ser cuestionado por su siguiente proyecto laboral, el también conductor explicó:

Quisiera saberlo, y podértelo platicar, pero no, no sé. A veces sufro por no tener trabajo también, pero (estoy) con mucha ilusión y mucho positivismo".